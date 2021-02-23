هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية و إقليمية
هبة بريس ـ الرباط
حذر الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي من خطورة الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي للمغرب بسبب قضية الصحراء المغربية .
وتساءل هناوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “هل من بضاعة تطبيعية جديدة يتعين على المغرب تقديمها أكثر من كل هذه الهستيريا التطبيعية الطافحة الهابطة نحو قاع التصهين في عدد من الواجهات و المواقع”.
وتابع الاخير “الذين يظنون أن الحكاية انتهت بتغريدة ترمب و أن كل ما في الأمر هو مجرد فتح بناية بالرباط و تسميتها مكتب اتصال و التقاط السفير الصهيوني لصور سياحية بالجلابة المغربية و التجول تحت شمس الرباط …. هؤلاء عليهم الاستعداد لخلع ملابسهم و التعري أكثر كلما رقصت علينا أمريكا الصهيوإنجيلية بجرجرة المغرب بالتصريحات و التلميحات و الغموض “البناء” باتجاه التركيع أكثر للمغرب في ملفات أخرى وطنية و إقليمية.”
وختم هناوي تدوينته بالقول ” الصحراء مغربية وفلسطين قضية وطنية والتطبيع تخيرب وطن”.
4 تعليقات
نحن ضد الصهيونية و ضد الظلم الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية في حق فلسطين… لكن نحن أيضاً مع علاقات عادية مع إسرئيل … على كل حال لم يسبق لاسرائيل ان نكلت بمواطن مغربي كما نكل بوخروبة بآلاف المغاربة يوم عبد الأضحى !! أظن ان التطبع مع اسرائيل خير لنا من نظام بوخروبة !!!
C’est un vrai arabe si préfère le Palestine que le Maroc tu peux aller chez eux ta pas besoin de rester chez nous aller la porte
نعم الصحراء مغربية وفلسطين قضية أممية والتطبيع يخرب الجار الحقود
الامور بخواتمها !لا للتعجل فالاتي احسن باذن الله..