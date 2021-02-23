هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية و إقليمية

هبة بريس ـ الرباط

حذر الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي من خطورة الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي للمغرب بسبب قضية الصحراء المغربية .

وتساءل هناوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “هل من بضاعة تطبيعية جديدة يتعين على المغرب تقديمها أكثر من كل هذه الهستيريا التطبيعية الطافحة الهابطة نحو قاع التصهين في عدد من الواجهات و المواقع”.

وتابع الاخير “الذين يظنون أن الحكاية انتهت بتغريدة ترمب و أن كل ما في الأمر هو مجرد فتح بناية بالرباط و تسميتها مكتب اتصال و التقاط السفير الصهيوني لصور سياحية بالجلابة المغربية و التجول تحت شمس الرباط …. هؤلاء عليهم الاستعداد لخلع ملابسهم و التعري أكثر كلما رقصت علينا أمريكا الصهيوإنجيلية بجرجرة المغرب بالتصريحات و التلميحات و الغموض “البناء” باتجاه التركيع أكثر للمغرب في ملفات أخرى وطنية و إقليمية.”

وختم هناوي تدوينته بالقول ” الصحراء مغربية وفلسطين قضية وطنية والتطبيع تخيرب وطن”.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 7 2