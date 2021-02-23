الصورة تعبيرية

هناوي : أمريكا تحاول جرجرة المغرب في ملفات وطنية و إقليمية

منذ 41 دقيقة
2

هبة بريس ـ الرباط

 

حذر الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي من خطورة الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي للمغرب بسبب قضية الصحراء المغربية .

وتساءل هناوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “هل من بضاعة تطبيعية جديدة يتعين على المغرب تقديمها أكثر من كل هذه الهستيريا التطبيعية الطافحة الهابطة نحو قاع التصهين في عدد من الواجهات و المواقع”.

وتابع الاخير “الذين يظنون أن الحكاية انتهت بتغريدة ترمب و أن كل ما في الأمر هو مجرد فتح بناية بالرباط و تسميتها مكتب اتصال و التقاط السفير الصهيوني لصور سياحية بالجلابة المغربية و التجول تحت شمس الرباط …. هؤلاء عليهم الاستعداد لخلع ملابسهم و التعري أكثر كلما رقصت علينا أمريكا الصهيوإنجيلية بجرجرة المغرب بالتصريحات و التلميحات و الغموض “البناء” باتجاه التركيع أكثر للمغرب في ملفات أخرى وطنية و إقليمية.”

وختم هناوي تدوينته بالقول ” الصحراء مغربية وفلسطين قضية وطنية والتطبيع تخيرب وطن”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني ينوّه بتوظيف 650 شخصا في وضعية إعاقة

العثماني ينوّه بتوظيف 650 شخصا في وضعية إعاقة

منذ 47 دقيقة
Photo of الجهات الأمنية تحجز ثلاثة اطنان من الحشيش قرب اسا الزاك.

الجهات الأمنية تحجز ثلاثة اطنان من الحشيش قرب اسا…

منذ ساعتين
Photo of وسيط المملكة يتوصل بـ 5843 من الطلبات والشكایات لـ 2019

وسيط المملكة يتوصل بـ 5843 من الطلبات والشكایات لـ…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 83 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 83 ألف…

منذ ساعتين
Photo of نقابة “البيجيدي” ترفض التطبيع التربوي وتدعو لحماية المنظومة التعليمية

نقابة “البيجيدي” ترفض التطبيع التربوي وتدعو لحماية المنظومة التعليمية

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء…تسجيل808 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل808 حالة خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of تسجيل 15 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 15 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 446 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة .. تسجيل 446 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of العثماني يتفقد سير المباريات الموحدة لتوظيف أشخاص في وضعية إعاقة

العثماني يتفقد سير المباريات الموحدة لتوظيف أشخاص في وضعية…

منذ 3 ساعات
Photo of وكالة أنباء يابانية تشيد بالتدبير النموذجي لعملية التلقيح بالمغرب

وكالة أنباء يابانية تشيد بالتدبير النموذجي لعملية التلقيح بالمغرب

منذ 3 ساعات

‫2 تعليقات

  1. نحن ضد الصهيونية و ضد الظلم الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية في حق فلسطين… لكن نحن أيضاً مع علاقات عادية مع إسرئيل … على كل حال لم يسبق لاسرائيل ان نكلت بمواطن مغربي كما نكل بوخروبة بآلاف المغاربة يوم عبد الأضحى !! أظن ان التطبع مع اسرائيل خير لنا من نظام بوخروبة !!!

  2. C’est un vrai arabe si préfère le Palestine que le Maroc tu peux aller chez eux ta pas besoin de rester chez nous aller la porte

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق