الجهات الأمنية تحجز ثلاثة اطنان من الحشيش قرب اسا الزاك.

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عملية مشتركة بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني قد قامت من خلالها بإحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها ،مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،

وتمكن رجال الامن مساء أمس الإثنين، و بتنسيق مع سرية الدرك الملكي بإقليم أسا الزاك ، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا حددتها مصادرنا في ثلاثة اطنان.

مصادر الجريدة أسرت أن الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام على ضفاف واد واركزيز نواحي إقليم أسا الزاك حيث تم توقيف بعض الأشخاص و لازالوا قيض التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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