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خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 83 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الاثنين 2635859 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 83842 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 31232

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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