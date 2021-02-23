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نقابة “البيجيدي” ترفض التطبيع التربوي وتدعو لحماية المنظومة التعليمية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خطورة التطبيع التربوي الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، والذي تجسد في مجموعة من الخطوات، منها الشراكة التي تعمل على إقامتها مع الكيان الصهيوني، والتي من ضمنها إقامة توأمات بين المؤسسات التعليمية.

واعتبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها أن هذا الأمر يهدد المنظومة التعليمية المغربية باختراق تطبيعي تربوي وثقافي مع الكيان الصهيوني، الذي اقترف ويقترف أبشع الجرائم في حق العمال والتلاميذ والطلبة الفلسطينيين.

وعبرت الجامعة عن رفضها لكل خطوات التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني، داعية الوزارة إلى التراجع عن جميع الخطوات التطبيعية التي تشكل خطرا كبيرا على المنظومة التعليمية.

ودعت نساء ورجال التعليم إلى التحلي باليقظة والمسؤولية من أجل حماية المنظومة التعليمية من جميع أشكال الاختراق الصهيوني، والحفاظ على القيم الأخلاقية والتربوية السمحة التي رسختها المدرسة الوطنية المغربية على مر الأجيال.

 

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