إيطاليا ترسل محققين إلى الكونغو الديمقراطية إثر مقتل سفيرها هناك

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أعلنت مصادر قضائية إيطالية، الثلاثاء، عن إرسال محققين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر مقتل السفير الإيطالي، لوكا أتاناسيو ورجل الأمن فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما أمس الاثنين.

ونقلت وكالة “آكي” عن المصادر قولها إنه “للتأكد من ديناميات الهجوم المسلح الذي قُتل فيه السفير أتاناسيو ومرافقه وسائقهما، أعطت نيابة روما تفويضا لمحققي وحدة العمليات الخاصة (Ros) للتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها للحرس الذين تدخلوا في موقع الكمين”.

وأشارت المصادر إلى أن “المحققين سيحصلون أيضا على نسخة من محاضر شهادات الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، ومن بينهم عضو برنامج الغذاء العالمي روكو ليوني، الذي لم يصب بأذى”.

وقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بشرق البلاد.

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