وكالة أنباء يابانية تشيد بالتدبير النموذجي لعملية التلقيح بالمغرب

هبة بريس

أشادت وكالة الأنباء اليابانية الخاصة (بان أورينت نيوز)، بالتدبير النموذجي للمغرب لعملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19.

وذكرت الوكالة في مقال أمس الاثنين أن “الوتيرة المرتفعة في التلقيح هي واحد من المؤشرات على قدرة البلاد (المغرب) على الحد من انتشار الفيروس، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق جلالة الملك محمد السادس حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، حيث تلقى جلالته الجرعة الأولى من اللقاح”.

وكتبت (بان أورينت نيوز) في هذا السياق أن التجربة المغربية تعد من أنجح التجارب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بتدبير التزود باللقاح، في ظل تسابق دولي كبير على توفيره، وعجز كثير من دول المنطقة عن تزويد مواطنيها بالتطعيم ضد الفيروس.

وأبرزت الوكالة أن “المملكة المغربية هي أول دولة إفريقية تقوم بإطلاق حملة للتلقيح ضد كوفيد-19، بشكل مجاني” لفائدة كل المغاربة والمقيمين الأجانب على حد سواء.

كما أشادت وكالة الأنباء اليابانية بالمقاربة التضامنية للمملكة تجاه القارة الإفريقية، مذكرة في هذا الصدد بالمبادرة الملكية “بإرسال مساعدات طبية ووقائية طارئة إلى 21 دولة أفريقية لمساعدتها في مواجهة الفيروس” في شهر يونيو 2020.

كما نوهت الوكالة بالإجراءات واسعة النطاق التي اتخذتها المملكة لمواجهة تداعيات الفيروس الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إنشاء صندوق خاص لتدبير جائحة كوفيد-19، لمساعدة السكان الأكثر تضررا، ودعم الاقتصاد الوطني، مبرزة الحس التضامني الواسع الذي أبان عنه الشعب المغربي في هذا الصدد.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9