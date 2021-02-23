الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلن النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن موعد إصداره لجديده الفني.
و نشر لمجرد عبر موقع انستقرام صورة يظهر فيها رفقة عدد من “العونيات”، مرفوقة بالتعليق التالي: “كليب الغادي وحدو الأحد 28 فبراير”
و يشار أن النجم المغربي يستعد لطرح أغنية شعبية، حيث قام بتصوير الفيديو الكليب الخاص بها بمدينة مراكش، تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي.
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تعليق واحد
الفنان المغربي…و ماذا عن فضائحه الاخلاقية؟!
اهكذا تهدمون اخلاق اجيال ؟!
ليس هذا مثال لأبنائنا و بناتنا؟!
اين حقوق المرأة و حماتها؟!
و لا يقولن احد انه ضحية، لان فضائحه و اخباره يعرفها الناس اينما عمل…