الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن موعد إصداره لجديده الفني.

و نشر لمجرد عبر موقع انستقرام صورة يظهر فيها رفقة عدد من “العونيات”، مرفوقة بالتعليق التالي: “كليب الغادي وحدو الأحد 28 فبراير”

و يشار أن النجم المغربي يستعد لطرح أغنية شعبية، حيث قام بتصوير الفيديو الكليب الخاص بها بمدينة مراكش، تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 11 0