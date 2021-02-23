أصغر رئيس جماعة بالمغرب يتعرض لحادثة سير خطيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعرض محسن بومهدي رئيس جماعة النكا بإقليم أسفي لحادثة سير خطيرة صبيحة أمس الاثنين حيث تم نقله على وجه السرعة للمستعجلات و هو في حالة حرجة.

و حسب مصادر مقربة من الشاب محسن بومهدي الذي يلقب بأصغر رئيس جماعة بالمغرب، فقد وقعت الحادثة بإحدى الجماعات القروية في طريق أسفي حين كان يهم بالتنقل للأخيرة قصد قضاء بعض الأغراض الإدارية.

و غصت صفحة محسن بومهدي بموقع فابسبوك بعدد من التدوينات و التعاليق التي تدعو له بالشفاء بعد الحادثة الأليمة التي تعرض لها و التي تجهل أسبابها لحدود الساعة، خاصة أن هذا الشاب يحظى بشعبية كبيرة بالمنطقة و يتمتع بسمعة طيبة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن محسن بومهدي هو أصغر رئيس جماعة منتخب بالمغرب، و قد جرى انتخابه بهذا المنصب بجماعة النكا بإقليم أسفي في استحقاقات 2016 كمرشح عن حزب الأصالة و المعاصرة، و هو من الكفاءات السياسية الشابة حيث تخرج كمهندس مدني، قبل أن يغير مساره المهني و يلج مهنة المحاماة التي نجح في امتحاناتها السنة الماضية.

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