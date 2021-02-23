لفتيت: الرفع من مبلغ الدعم العمومي للأحزاب أبرز تعديلات مشروع قانون 07.21

منذ 32 دقيقة
0

هبة بريس

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.

وسجل الوزير أن هذا التعديل يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وأضاف لفتيت أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.

وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية ، يتابع الوزير ، ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.

كما يجيز لكل حزب ، حسب السيد لفتيت ، إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.

وأورد المشروع، ببرز المسؤول الحكومي، كذلك، مقتضيات جديدة ترمي إلى تبسيط كیفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس التعاون الخليجي يجدد تأكيد موقفه الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه

مجلس التعاون الخليجي يجدد تأكيد موقفه الثابت في دعم…

منذ 20 دقيقة
Photo of وزير الداخلية: “كل مترشح ملزم بإعداد لائحة حسابات وسيتم تجريد عضوية المخالفين”

وزير الداخلية: “كل مترشح ملزم بإعداد لائحة حسابات وسيتم…

منذ ساعتين
Photo of بوريطة يؤكد على دعم المملكة لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة

بوريطة يؤكد على دعم المملكة لأمن واستقرار دول الخليج…

منذ 3 ساعات
Photo of لفتيت: “القوانين التي قمنا بتنزيلها تروم تخليق الحياة السياسية و الانتخابات”

لفتيت: “القوانين التي قمنا بتنزيلها تروم تخليق الحياة السياسية…

منذ 5 ساعات
Photo of بالخط الأحمر .. فساد السياسة من فساد نخبها

بالخط الأحمر .. فساد السياسة من فساد نخبها

منذ 7 ساعات
Photo of المغرب يُعلن من “جنيف” تعبئته من أجل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب

المغرب يُعلن من “جنيف” تعبئته من أجل مكافحة العنصرية…

منذ 18 ساعة
Photo of إدارة بايدن تؤكد دعمها للمسار الأممي في قضية الصحراء المغربية

إدارة بايدن تؤكد دعمها للمسار الأممي في قضية الصحراء…

منذ 18 ساعة
Photo of كانت تُهجّرهم الى الجزر الكوبية عبر وهران…جرائم البوليساريو في حق أطفال “مخيمات تندوف” متواصلة

كانت تُهجّرهم الى الجزر الكوبية عبر وهران…جرائم البوليساريو في…

منذ 21 ساعة
Photo of الجزائر.. القمع جزء من التركيبة الجينية للنظام القائم

الجزائر.. القمع جزء من التركيبة الجينية للنظام القائم

منذ 21 ساعة
Photo of العثماني: الظرفية الحالية تستوجب تطويرا أكبر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

العثماني: الظرفية الحالية تستوجب تطويرا أكبر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

منذ 24 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق