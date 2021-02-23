جمعية المحامين الشباب بالناظور و الدريوش تتضامن مع المحامي خالد أمعز

هبة بريس : وجدة

توصل موقع هبة بريس بنسخة من بيان تنديدي من طرف جمعية المحامين الشباب بالناظور-الدريوش، مفاده أن مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور- الدريوش عقد اجتماعا استثنائيا مساء الاثنين 22 فبراير الجاري، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بواقعة تقدم إدارة سجن الناظور 2 بشكاية ضد الزميل الأستاذ خالد أمعز على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بمهامه كمحام، واستدعائه من قبل النيابة العامة للاستماع إليه بخصوص هذه الواقعة.

ويضيف البيان ذاته، وبعد استحضار مكتب الجمعية الأدوار الطلائعية التي يضطلع بها المحامون وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على الحقوق والحريات، واعتبارا لكون أن حصانة الدفاع وحق المحامين في التعبير من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها.

وأخذا بعين الاعتبار للمقتضيات القانونية المؤطرة لحصانة الدفاع والمواثيق الدولية المتعلقة بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بمهامهم.

فإن مكتب الجمعية يعلن للرأي العام الوطني والمهني ما يلي:

– تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ خالد أمعز.

– استنكار ما أقدمت عليه إدارة سجن الناظور 2 على مقاضاة محام من أجل تدوينة صادرة عنه بمناسبة ممارسته المهنية، وما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع وحرية التعبير.

– اعتباره تقديم شكاية في حق الأستاذ خالد أمعز تعديا وتضييقا واضحا على جميع المحامين.

_ تعبيره عن قلقه من تزايد الممارسات الهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات المضمونة قانونا.

– دعوة جميع الإطارات المهنية الوطنية إلى اعتبار هذه الهجمة التي تعرض لها الأستاذ خالد، قضية مهنية تهم كافة المحاميات و المحامين عبر التراب الوطني.

– دعوة جميع المحاميات و المحامين بالناظور والحسيمة إلى وحدة الصف تصديا لكل المحاولات البائسة المستهدفة للنيل من مهنة المحاماة.

– استعداد مكتب الجمعية لاتخاد مختلف الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعا عن مهنة المحاماة.

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