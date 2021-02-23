وزير الداخلية: “كل مترشح ملزم بإعداد لائحة حسابات وسيتم تجريد عضوية المخالفين”

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هبة بريس _ الدار البيضاء

خلال مداخلة له بمجلس النواب اليوم، أوضح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن هناك قوانين صارمة تم إقرارها قصد تخليق الانتخابات العامة القادمة التي ستشهدها بلادنا.

و أوضح وزير الداخلية خلال سرده تفاصيل القوانين التنظيمية و التعديلات الجديدة المؤطرة للعملية الانتخابية على أن كل مترشح للاقتراع سيكون ملزما بإعداد لائحة حسابات خاصة.

هاته اللائحة الخاصة بالحسابات يضيف لفتيت يجب أن تتضمن كل المصاريف التي تم إنفاقها خلال الحملة الانتخابية، و سيتم مراجعتها و مراقبتها بشكل صارم.

و شدد وزير الداخلية خلال عرضه لتفاصيل القانون التنظيمي الجديد على أن كل المخالفين سيتم تجريدهم من عضويتهم الانتخابية فضلا على منعهم من الترشح لمدة ولايتين متتاليتين، و يبقى للحزب كامل الصلاحية في متابعتهم وفق المقتضيات القانونية في حالة الإخلال بالالتزامات الخاصة بالدعم العمومي.

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