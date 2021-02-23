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أولاد التايمة.. “سيارة الأمن” تدهس شابا بعد مطاردته بسبب ” الكمامة”

منذ ساعتين
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاب صدمته ” سطافيت لبوليس” بأحد شوارع مدينة أولاد التايمة إقليم تارودانت يوم أمس الاثنين 22 فبراير الجاري.

وقالت الصفحات الفايسبوكية، أن الشاب حاول الفرار من مصالح الامن بسبب عدم وضعه ” الكمامة” مما دفع بمطاردته الى أن سقط جريحا وتم نقله الى المستشفى المحلي بأولاد التايمة.

وحالت الجريدة الاتصال بمسؤولي الأمن بمفوضية أولاد التايمة، لمزيد من التفاصيل، غير أنه تعذر ذلك لعدم نجاعة الاتصال بمقر المفوضية .

وشكل الحادث إستنكار من نشطاء الفايسبوك بالمدينة، متسائلين هل يوجد فصل قانوني لمطاردة كل من لا يضع ” كمامة” ؟؟.

ورجحت مصادر متطابقة، أن تكون المصالح الامنية بالمدينة، قد طاردت الشاب بعد فراره بشبهة حمله لأشياء غير قانونية، قبل أن تصدمه سيارة المصلحة، في إنتظار تأكيد أسباب المطاردة والحادث عبر بلاغ للمصالح المختصة .

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