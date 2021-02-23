دعوات للفتيت للتدخل وسحب ترخيص تشييد فضاء ترفيهي بشاطئ الجديدة

هبة بريس

وجه مواطن من اقليم الجديدة، مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل وسحب ترخيص بناء فضاء ترفيهي بشاطئ الاقليم

وذكر المعني بمراسلته التي توصلت هبة بريس بنسخة عنها، أن الترخيص رقم 7A”تحت غطاء فضاء ترفيهي”، حصل عليه صاحبه لتشييد الفضاء المذكور فوق التلال الرملية الساحلية لشاطئ البحر المتواجد بمدخل مدينة الجديدة .

وأضاف المراسل، أن هذا الترخيص المقدم من طرف رئيس جماعة الجديدة دون الرجوع إلى اللجنة الإقليمية المختصة، بمنطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة و القوانين الجاري بها العمل ،يعتبر سابقة في تاريخ التعمير بمدينة الجديدة وجب التصدي لها بكل حزم. لاسيما أن مدخل المدينة المستهدف دو الجمالية العالية هو مايميزالمدينة عن باقي المدن .

والتمس المصدر ذاته، من وزير الداخلية، اعطاء اوامركم لا يقاف الترخيص السالف الذكر مع إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقائق الاموروتحديد المسؤوليات .

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