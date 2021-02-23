دعوات للفتيت للتدخل وسحب ترخيص تشييد فضاء ترفيهي بشاطئ الجديدة

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس

وجه مواطن من اقليم الجديدة، مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل وسحب ترخيص بناء فضاء ترفيهي بشاطئ الاقليم

وذكر المعني بمراسلته التي توصلت هبة بريس بنسخة عنها، أن الترخيص رقم 7A”تحت غطاء فضاء ترفيهي”، حصل عليه صاحبه لتشييد الفضاء المذكور فوق التلال الرملية الساحلية لشاطئ البحر المتواجد بمدخل مدينة الجديدة .

وأضاف المراسل، أن هذا الترخيص المقدم من طرف رئيس جماعة الجديدة دون الرجوع إلى اللجنة الإقليمية المختصة، بمنطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة و القوانين الجاري بها العمل ،يعتبر سابقة في تاريخ التعمير بمدينة الجديدة وجب التصدي لها بكل حزم. لاسيما أن مدخل المدينة المستهدف دو الجمالية العالية هو مايميزالمدينة عن باقي المدن .

والتمس المصدر ذاته، من وزير الداخلية، اعطاء اوامركم لا يقاف الترخيص السالف الذكر مع إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقائق الاموروتحديد المسؤوليات .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية المحامين الشباب بالناظور و الدريوش تتضامن مع المحامي خالد أمعز

جمعية المحامين الشباب بالناظور و الدريوش تتضامن مع المحامي…

منذ 52 دقيقة
Photo of سجن تيفلت: عائلة أحد معتقلي اكديم ايزيك تضع شكايات كيدية للاستفادة من امتيازات

سجن تيفلت: عائلة أحد معتقلي اكديم ايزيك تضع شكايات…

منذ ساعة واحدة
Photo of الحكومة تتدارس مشروع قانون الاستعمالات المشروعة ل”الحشيش”

الحكومة تتدارس مشروع قانون الاستعمالات المشروعة ل”الحشيش”

منذ 3 ساعات
Photo of نسبة المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي تفوق 48 %

نسبة المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي تفوق 48…

منذ 5 ساعات
Photo of لعلاج الأطفال مرضى السرطان.. إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون “تاريخي”

لعلاج الأطفال مرضى السرطان.. إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون…

منذ 6 ساعات
Photo of إقليم سطات .. واقع يَختزل المعاناة في زمن الانتخابات

إقليم سطات .. واقع يَختزل المعاناة في زمن الانتخابات

منذ 7 ساعات
Photo of طقس اليوم .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 8 ساعات
Photo of تعيين أمين الحسيني أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة

تعيين أمين الحسيني أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال…

منذ 17 ساعة
Photo of تسبب في حَمْلها ..امن جرسيف يـُوقف مُغتصب طفلة

تسبب في حَمْلها ..امن جرسيف يـُوقف مُغتصب طفلة

منذ 18 ساعة
Photo of المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تركيا وسويسرا لمدة 15 يوما

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تركيا وسويسرا لمدة…

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق