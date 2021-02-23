جون افريك: الرئيس الموريتاتي طلب من الملك دعم مرشح بلاده لرئاسة الكاف

هبة بريس

طلب محمد ولد الشيخ الغزواني، من الملك محمد السادس، دعم مرشح بلاده للحصول على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في الانتخابات المزمع اجراؤها يوم 12 مارس القادم.

وأوضحت صحيفة “جون أفريك” أن الرئيس الموريتاني قدم طلبه للملك محمد السادس في اتصال هاتفي جمع الطرفين، في إطار حملة الحشد والتعبئة التي تقوم بها موريتانيا، مشيرة إلى أن الملك رحّب بالفكرة وأكد له أن المغرب سيساند ملف المرشح الموريتاني في الانتخابات المقبلة.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كل من الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والإيفواري جاك أونوما، والسنغالي أوجستين سينجور، وكذا الموريتاني أحمد ولد يحيى.

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