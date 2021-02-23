جون افريك: الرئيس الموريتاتي طلب من الملك دعم مرشح بلاده لرئاسة الكاف

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

طلب محمد ولد الشيخ الغزواني، من الملك محمد السادس، دعم مرشح بلاده للحصول على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في الانتخابات المزمع اجراؤها يوم 12 مارس القادم.

وأوضحت صحيفة “جون أفريك” أن الرئيس الموريتاني قدم طلبه للملك محمد السادس في اتصال هاتفي جمع الطرفين، في إطار حملة الحشد والتعبئة التي تقوم بها موريتانيا، مشيرة إلى أن الملك رحّب بالفكرة وأكد له أن المغرب سيساند ملف المرشح الموريتاني في الانتخابات المقبلة.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كل من الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والإيفواري جاك أونوما، والسنغالي أوجستين سينجور، وكذا الموريتاني أحمد ولد يحيى.

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‫3 تعليقات

  1. التعاون فقط في الأمور التافهة التي لا تنفع شعوب البلدين !!! كان الأجدى الحديث عن سحب موريتانيا الاعتراف بكيان وهمي يريد تقسيم بلدنا مع إعطاء انطلاقة لمشاريع مشتركة تنفع العباد.

  2. وجب مساندة الأشقاء في الكودفوار و السنغال أولا

  3. أرى ان الكوت ديفوار اولى بالمساندة المغربية، أولا هذه الدولة لم تذعن المغرب في ظهره كما فعلت موريتانيا وتفعل الان لانها جدد اعترافها بالبوليزاريو وكان وفد من هذه العصابة في ضيافة حزب الاصلاح الذي له الاغلبية الحكومية
    بما ان استرجعنا الشريط المحايد للحدود الموريتانية فله بهمنا من الان فصاعدا موقفها الذي تقول عنه محايد، فكيف سيكون موقفها ان كان مساند البوليزاريو هل ستشعل حرب على المغرب
    لا تفتك في موريتانيا لانها اما ناكرة للخير ،و إما جبانة و انا ارشح،،،،،،،،،

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