الصورة من الارشيف

بنشعبون يعين مدراء جدد بثلاث مديريات جهوية للضرائب

منذ 7 ساعات
2

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها الخاصة ، أن وزير المالية والاقتصاد ” محمد بنشعبون” قد ضخ دماء جديدة بمديريات جهوية للضرائب .

وكشفت مصادرنا عن الاسماء التي تم تعينها في إطار حركة إنتقالية جزئية بالمديرية العامة للضرائب ، حيت تم تعيين السيد بونان عمر مهندس مسؤول من الدرجة الأولى، في منصب مدير جهوي للضرائب باكادير، و السيد اورشاقو سعيد مسؤول إداري من الدرجة الأولى مديرا جهويا للضرائب بوجدة، تم السيد حمداش عبد الله مسؤول إداري من الدرجة الأولى مديرا جهويا بفاس .

ومن شأن التعيينات الجديدة أن تحرك ” المياه الراكدة” في المديريات الجهوية للضرائب، خصوصا بعد أن نجح بنشعبون في تمرير مشروع قانون يقضي بإسناد المسؤوليات الجديدة لأطر لها كفاءة في التدبير والتسيير، بعد إكتشاف ان العديد من المناصب أسندت لأسماء لم تقدم أي إضافة لمؤسسات الدولة.

كما أن العيينات الجديدة، ستمكن من قطع العلاقات “المشبوهة” مع بعض أصحاب الشركات الكبرى، ومنعشين عقاريين يوصفون بالديناصورات، وغض الطرف عن تحصيل الضرائب لفائدة خزينة الدولة، خصوصا من قبل بعض الموظفين الذين تناط بهم مراقبة الشركات الكبرى.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة الإسبانية تنقذ مهاجرين مختبئين في حاويات نفايات سامة

الشرطة الإسبانية تنقذ مهاجرين مختبئين في حاويات نفايات سامة

منذ يوم واحد
Photo of انتخاب المغربي محمد علي غربال رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ

انتخاب المغربي محمد علي غربال رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ

منذ 3 أيام
Photo of مراكش ..فتح تحقيق مع شرطي في قضية ابتزاز وقبول مزية

مراكش ..فتح تحقيق مع شرطي في قضية ابتزاز وقبول…

منذ 5 أيام
Photo of رئيس الوزراء الإيطالي يشدد على تنفيذ الميثاق الجديد للجوء والهجرة

رئيس الوزراء الإيطالي يشدد على تنفيذ الميثاق الجديد للجوء…

منذ 5 أيام
Photo of فرنسا تسجل 25387 إصابة جديدة بفيروس كو

فرنسا تسجل 25387 إصابة جديدة بفيروس كو

منذ أسبوعين
Photo of واشنطن تعلق على الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

واشنطن تعلق على الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

منذ أسبوعين
Photo of مؤسسة التمويل الدولية تنوه بالإصلاحات الهيكلية الهامة التي نفذها المغرب

مؤسسة التمويل الدولية تنوه بالإصلاحات الهيكلية الهامة التي نفذها…

منذ أسبوعين
Photo of السعودية تفرج عن الناشطة البارزة لجين الهذلول

السعودية تفرج عن الناشطة البارزة لجين الهذلول

منذ أسبوعين
Photo of مصدر أمني ينفي مطاردة عناصر “الخيالة” لأساتذة التعاقد بشاطئ مارتيل

مصدر أمني ينفي مطاردة عناصر “الخيالة” لأساتذة التعاقد بشاطئ…

منذ أسبوعين
Photo of طنجة.. اعتقال سيدة تروج كمامات وقبعات تحمل شارات أجهزة أمنية

طنجة.. اعتقال سيدة تروج كمامات وقبعات تحمل شارات أجهزة…

منذ أسبوعين

‫2 تعليقات

  1. فعلا ، نحتاج الإدارة المغربية إلى مسؤولين أكفاء .مثال على ذلك مستوى جودة الخدمات المقدمة بمديرية الضرائب بسلا الجديدة و ذلك راجع بالأساس إلى الحضور الدائم إلى السيدة المسؤولة -ربما هي المديرة – و هي دائما حاضرة باستمرار و تتدخل للتدليل الصعوبات أمام المرتفقين .

  2. من أين اتيتم بهذه الكلمة: مدراء؟؟؟؟؟؟
    ليست لها أية علاقة باللغة العربية، اجمع مدير هو مديرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق