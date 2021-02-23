بنشعبون يعين مدراء جدد بثلاث مديريات جهوية للضرائب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها الخاصة ، أن وزير المالية والاقتصاد ” محمد بنشعبون” قد ضخ دماء جديدة بمديريات جهوية للضرائب .

وكشفت مصادرنا عن الاسماء التي تم تعينها في إطار حركة إنتقالية جزئية بالمديرية العامة للضرائب ، حيت تم تعيين السيد بونان عمر مهندس مسؤول من الدرجة الأولى، في منصب مدير جهوي للضرائب باكادير، و السيد اورشاقو سعيد مسؤول إداري من الدرجة الأولى مديرا جهويا للضرائب بوجدة، تم السيد حمداش عبد الله مسؤول إداري من الدرجة الأولى مديرا جهويا بفاس .

ومن شأن التعيينات الجديدة أن تحرك ” المياه الراكدة” في المديريات الجهوية للضرائب، خصوصا بعد أن نجح بنشعبون في تمرير مشروع قانون يقضي بإسناد المسؤوليات الجديدة لأطر لها كفاءة في التدبير والتسيير، بعد إكتشاف ان العديد من المناصب أسندت لأسماء لم تقدم أي إضافة لمؤسسات الدولة.

كما أن العيينات الجديدة، ستمكن من قطع العلاقات “المشبوهة” مع بعض أصحاب الشركات الكبرى، ومنعشين عقاريين يوصفون بالديناصورات، وغض الطرف عن تحصيل الضرائب لفائدة خزينة الدولة، خصوصا من قبل بعض الموظفين الذين تناط بهم مراقبة الشركات الكبرى.

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