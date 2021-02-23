نسبة المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي تفوق 48 %

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس

بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي، إلى غاية 22 فبراير الجاري، 113,85 مليون متر مكعب بنسبة 48,12 في المئة، مقابل 91,1 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي (45,86 في المئة).

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فقد ناهزت حقينة سد مولاي عبد الرحمان بإقليم الصويرة 59,9 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 93,1 في المئة.

وسجل سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي بإقليم الصويرة انخفاضا في معدل الملء وصل إلى 8,5 مليون متر مكعب (من 76,4 إلى 55,3 في المئة)، فيما سجل سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز، أكبر سدود الجهة، ارتفاعا من 18,3 إلى 41,5 في المئة بمخزون مائي ناهز 28,8 مليون متر مكعب.

بدوره، سجل سد للا تكركوست (إقليم الحوز) معدل ملء بنسبة 14,3 في المئة بمخزون مائي 7,6 مليون متر مكعب، في حين عرفت حقينة سد أبو العباس السبتي بإقليم شيشاوة انخفاضا، حيث انتقل معدل الملء من 48,7 إلى 36,4 في المئة (9,05 مليون متر مكعب).

وحسب المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينات السدود الرئيسية للمملكة، إلى غاية 22 فبراير الجاري، أزيد من 7,8 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر بـ48,7 في المائة.

وأوضحت المديرية أن هذا المعدل يفوق 7,5 مليار متر مكعب (نسبة ملء 48.2 في المائة) المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

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