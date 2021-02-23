لعلاج الأطفال مرضى السرطان.. إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون “تاريخي”

هبة بريس – متابعة

أعلنت إسرائيل عن تعاون “تاريخي” بينها والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان، عبر توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.

ونقلت صفحة “إسرائيل بالعربية” في “تويتر”، أن “مستشفى رمبام في حيفا، وقع مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان”.

وأضافت : “سيشمل التعاون تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية، بخصوص علاج السرطان”.

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