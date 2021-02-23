عائشة ماه ماه تتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

نجلاء مزيان : هبة بريس

اعلنت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه عبر حسابها الرسمي بموقع فايسبوك عن تلقيها للجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ماه ماه تدوينة جاءت كالتالي:”كنت خايفة لكن الحمد لله كلشي منظم أحسن تنظيم وحسن الاستقبال واحترام المسنين و المسنات الملقحات من البداية للنهاية…”

و أضافت:”أسئلة صحية قبل التلقيح وبكل أدب واحترام لجميع المواطنين و المواطنات، شكرا للطاقم الصحي وشكرا كذلك للطاقم الأمني والإداري الساهر على تلقيح المواطنين بمركز ايديال لهجاجمة بوركون البيضاء…”

و اختتمت :”لا خوف ولاتخوف ولا ألم…انا بخير والحمد لله، شكرا للجميع وشكر خاص لسيدنا ملك المغرب، نصره الله…الله الوطن الملك”.

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