بعد الحكم على مدير أعمالها بالسجن 5 سنوات نافذة.. هيفاء وهبي تعلق

هبة بريس: القسم الفني

عرفت قضية هيفاء وهبي و مدير أعمالها السابق، تطورات جديدة حيث حكمت محكمة جنح الشيخ زايد بحبس محمد وزيرى 5 سنوات في قضية الاستيلاء والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه، و كذا التعويض المدني والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

و في سياق متصل حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على توجيه رسالة شكر للقضاء المصرى، و التعليق على الحكم الصادر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى.

و نشرت النجمة اللبنانية، تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، جاءت كالتالي: “الحكم فى قضيتى النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصرى العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.

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