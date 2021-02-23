لأول مرة .. السعوديات سيقتحمن الوظائف العسكرية

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت وزارة الدفاع السعودية، باب التجنيد للنساء ، مما إعتبر خطوة جديدة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين المرأة السعودية، و بإدخال إصلاحات تسمح لها بالتقدم في مختلف المجالات.

ووفق هذا القرار أصبح بإمكان المرأة السعودية التقدم لشغل وظائف في الجيش من خلال بوابة القبول الموحدة الخاصة بهن. من أجل إنضمامهن إلى الجيش السعودي، الدفاع الجوي الملكي السعودي، البحرية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، ويمكن تجنيد المرأة السعودية كجنود وعريفين ورقيب ، وفقا لبلاغ وزارة الدفاع .

أما شروط الانضمام إلى القوات المسلحة السعودية ، فهي أن تكون السيدة سعودية الأصل و المنشأ، بين 21 و40 عامًا، ليست موظفة حكومية، ، أما سجلها الجنائي فيجب ان يكون نظيفا , و لا يكون قد تم الحكم عليها في أي من القضايا التي تتعلق بالشرف والأمانة، وأن تكون لائقة طبيًا للخدمة. و يتناسب طول المتقدمة مع وزنها وأن لا يقل الطول عن 155 سم وهي من الشروط الهامة .

وشملت الشروط كذلك، ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تكون متزوجة من غير سعودي. ومن المقرر أن يبدأ التقديم في ابريل المقبل، من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت.

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