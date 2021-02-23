طقس اليوم .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، بأن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد.

وستبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح فوق كل من مرتفعات الأطلس، والريف وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، وكذلك بجنوب وشمال البلاد، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطي للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بالسهول الوسطى، والجنوب- الشرقي، ومنطقة سوس، فيما ستتراوح ما بين 25 و32 درجة بالجنوب.

أما البحر، فسيكون هادئا الى قليل الهيجان ليصبح قليل الهيجان إلى هائج بعد االزوال بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج وأحيانا هادئا الى قليل الهيجان بعد الزوال شرق البوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان محليا قليل الهيجان الى هائج على الساحل الأطلسي ما بين طرفاية وبوجدور.

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