إدارة بايدن تؤكد دعمها للمسار الأممي في قضية الصحراء المغربية

هبة بريس – الرباط

قطع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، الشك باليقين في قضية الصحراء المغربية، خصوصاً فيما يتعلق بمحاولة تراجع الإدارة الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدين التراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية .

و قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “لا يوجد أي جديد بشأن الصحراء الغربية ونرحب بالخطوات التي قام بها المغرب لتطوير العلاقات مع إسرائيل والتي سيكون لها منافع على البلدين على المدى البعيد”.

وأضاف نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، قائلاً : ”سنواصل دعم المسار الأممي لتحقيق حل عادل ودائم لهذا النزاع طويل الأمد وندعم مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع العنف“.

هذا وفسر عدد من المتتبعين لهذا الملف هذا الخروج الإعلامي للخارجية الأمريكية بإشارة قوية من إدارة الرئيس جو بادين لعدم التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية.

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