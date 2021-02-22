الرئيس الباكستاني عارف علوي

باريس تحتج على تصريحات الرئيس الباكستاني بشأن الإسلام في فرنسا

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الباكستانية، إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الباكستاني عارف علوي ضد مشروع قانون فرنسي يستهدف “الإسلام المتطرف”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنياس فون دير مول، إن بلادها أعربت للقائم بأعمال السفارة الباكستانية عن “دهشتها واستهجانها” إزاء تصريحات الرئيس الباكستاني، إذ أن مشروع القانون المذكور “لا يتضمن أي أحكام تمييزية، ويتوافق مع دستورنا والتزاماتنا الدولية”.

وأضافت أنه “على باكستان أن تتفهم ذلك وتتخذ موقفا بناء تجاه علاقاتنا الثنائية”.

وكان علوي طالب فرنسا يوم السبت بالكف عن “ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى التطرف”، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما تسمى بـ”الانعزالية الإسلامية”.

وأشار إلى أن “باريس تحتاج إلى جمع الناس معا بدلا من مهاجمة الإسلام بطريقة معينة لخلق تنافر وتحيز في المجتمع”.

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