المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ رياضة

تأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة عقب تغلبه على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتقدم المنتخب الوطني مبكرا في الدقيقة 4 عبر مهدي مباريك من ضربة جزاء، وأضاف محمد أمين الساهل ثاني الأهداف في الدقيقة 8، ثم سجل أيوب مولوع الهدف الثالث في الدقيقة 13.

وبهذا يكون المنتخب الوطني المغربي قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي البطولة القارية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، مستغلا خسارة

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