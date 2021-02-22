تسبب في حَمْلها ..امن جرسيف يـُوقف مُغتصب طفلة
هبة بريس ـ جرسيف
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بجرسيف في زمن قياسي مساء اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 ، من إلقاء القبض على الشخص الذي كان في حالة فرار و المتهم الرئيسي في قضية حمل الطفلة صاحبة الـ 12 سنة بحي حمرية الشعبي.
وعلمت هبة بريس من مصدر موثوق انه تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية في أفق مباشرة التحقيقات معه.
وكانت مدينة جرسيف اهتزت على وقع هذا الخبر الصادم والذي أثار انتقادات واسعة لدى الساكنة و الرأي العام المحلي وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكل اكتشاف حمل طفلة في عمر لايتجاوز 13 سنة، صدمة للجميع حيث انفضح أمرها بعد أن أحست بألم في بطنها وتم نقلها من طرف والدتها للمستشفى الإقليمي بجرسيف للكشف عن حالتها لتتفاجأ هذه الأم بحمل طفلتها.
هذا وقد فقدت الطفلة جنينها الذي لم يكمل سهره الرابع، كما فتحت وقتها مصالح الأمن تحقيقا مكثفا لكشف حقيقة هذه الواقعة المؤلمة. وتجدر الاشارة أن جمعية “ما تقيش ولدي” دخلت على خط هذه القضية، لتقديم الدعم للطفة و أسرتها.
وليست هذه المرة الأولى التي تنجح فيها عناصر الشرطة القضائية بجرسيف في كشف ملابسات قضية ما في زمن قياسي.
2 تعليقات
أيي مغتصب لزم تنفيذ الإعدام فيه…..
خاصهم الإعدام هاذ النوع من الرجال