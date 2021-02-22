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تسبب في حَمْلها ..امن جرسيف يـُوقف مُغتصب طفلة

منذ 51 دقيقة
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هبة بريس ـ جرسيف 

 

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بجرسيف في زمن قياسي مساء اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 ، من إلقاء القبض على الشخص الذي كان في حالة فرار و المتهم الرئيسي في قضية حمل الطفلة صاحبة الـ 12 سنة بحي حمرية الشعبي.

وعلمت هبة بريس من مصدر موثوق انه تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية في أفق مباشرة التحقيقات معه.

وكانت مدينة جرسيف اهتزت على وقع هذا الخبر الصادم والذي أثار انتقادات واسعة لدى الساكنة و الرأي العام المحلي وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكل اكتشاف حمل طفلة في عمر لايتجاوز 13 سنة، صدمة للجميع حيث انفضح أمرها بعد أن أحست بألم في بطنها وتم نقلها من طرف والدتها للمستشفى الإقليمي بجرسيف للكشف عن حالتها لتتفاجأ هذه الأم بحمل طفلتها.

هذا وقد فقدت الطفلة جنينها الذي لم يكمل سهره الرابع، كما فتحت وقتها مصالح الأمن تحقيقا مكثفا لكشف حقيقة هذه الواقعة المؤلمة. وتجدر الاشارة أن جمعية “ما تقيش ولدي” دخلت على خط هذه القضية، لتقديم الدعم للطفة و أسرتها.

وليست هذه المرة الأولى التي تنجح فيها عناصر الشرطة القضائية بجرسيف في كشف ملابسات قضية ما في زمن قياسي.

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