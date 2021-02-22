اليماني : سوق الكازوال تحقق أرباحاً فاحشة بمقدار 1,46 درهم للتر الواحد

هبة بريس ـ مروان المغربي

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سوق الغازوال في المغرب يحقق أرباح فاحشة بمقدار 1,46 درهم للتر الواحد من الغازوال.

وأضاف الحسين اليماني في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أنه و بناءً على السعر الدولي للغازوال (459 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار (8,94 درهم)، وباستعمال تركيبة الأسعار قبل التحرير في نهاية نونبر 2015 من قبل حكومة عبدالاله بنكيران، سيكون ثمن الكازوال في محطات الخدمة بالمحمدية، في حدود 7,48 درهم للتر الواحد، من 16 فبراير حتى متمه، منها 3,76 درهم كثمن الوصول للميناء و3,12 درهم كضريبة على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة و 0,60 درهم كأرباح محددة للتوزيع.

واسترسل الحسين اليماني مؤكداً أن الأسعار المطبقة في محطات الخدمة اليوم تتقارب في 8,94 درهم، بأرباح فاحشة بمقدار 1,46 درهم للتر الواحد من الغازوال.

وختم اليماني متسائلاً عن سبب عجز الجهات المعنية في إصلاح ما أفسده رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، ضد القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

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