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المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تركيا وسويسرا لمدة 15 يوما

منذ 13 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

تقرر تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وتركيا وسويسرا، ابتداء من اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، وذلك لمدة 15 يوما

ووفق ما كشفته السفارة التركية بالرباط، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فإن الحكومة المغربية قررت تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، لمدة 15 يوما.

ويـاتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا بالمملكة.

من جانبها، أعلنت السفارة السويسرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه اعتبارا من اليوم الإثنين ستتوقف جميع الرحلات الجوية بين سويسرا والمغرب بشكل مؤقت، بناء على قرار من السلطات المغربية، وذلك طيلة 14 يوما

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