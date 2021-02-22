قوادة ودعارة.. اعتقال 15 شخصا داخل “فيلا” بينهم فتيات

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 فبراير الجاري، من توقيف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، من بينهم تسع فتيات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للدعارة والقوادة والتحريض على الفساد والسكر العلني.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول استغلال سيدة من بين الموقوفين لفيلا تقع بكورنيش المدينة تسهيل البغاء واستهلاك الخمور، قبل أن تسفر عملية أمنية عن توقيف المشتبه فيهم بعين المكان، وحجز مجموعة من النرجيلات الخاصة باستهلاك الشيشا وقنينات الخمور، فضلا عن مكبرات للصوت وأجهزة للإنارة و سيارتين تستعملان في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تخت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من اجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضي

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