الشرطة الإسبانية تنقذ مهاجرين مختبئين في حاويات نفايات سامة

هبة بريس ـ وكالات

أنقذت الشرطة الإسبانية 41 شخصا خلال الأسبوع الماضي كانوا في أماكن مختلفة من بينها سيارات وحاويات نفايات سامة، في محاولة للهرب من أفريقيا إلى أوروبا.

وقد تمكنت الشرطة من العثور 35 شخصا وذلك خلال بحث أولي، فيما تمكنت في عملية ثانية من البحث الدقيق وبمعدات خاصة من اكتشاف 5 أشخاص مخبئين في أماكن خطيرة جدا.

وتم العثور على 4 منهم داخل حاوية خاصة بالزجاج المكسور الذي يستعمل في إعادة التدوير، ما شكل خطرا كبيرا على حياتهم خصوصا أن الرحلة تدوم 7 ساعات، وقد يتسبب الزجاج في إصابات خطيرة في أنحاء مختلفة من الجسم.

فيما تم العثور على شخص آخر داخل كيس بلاستيكي محكم الإغلاق يحتوي على رماد متطاير من إحدى المحارق، وهي مادة سامة، وفقا لقائمة النفايات الأوروبية، وتم إنقاذه من قبل الجهات الأمنية.

وفي العام الماضي، وصل أكثر من 40300 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر، ووصل أكثر من 25000 منهم إلى جزر الكناري عبر طريق المحيط الأطلسي.

هذا وقد توفي ما لا يقل عن 593 شخصا في طريقهم إلى جزر الكناري في عام 2020، مقارنة بـ210 في عام 2019 و45 في عام 2018.

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