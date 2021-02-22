واد زم . اعتقال شابين استدرجا هيرفي رونار والتقطا صورا عارية له

منذ 16 ساعة
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هبة بريس – متابعة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة واد زم، أفراد عصابة متخصصة في النصب والاحتيال والابتزاز.

و حسب ما نقلته جريدة “الصباح” ، فقد استدرج شخصان الناخب المغربي السابق هيرفي رونار باستعمال موقع للتواصل الاجتماعي، ثم الشروع في النصب عليه بعد تصويره في وضعية مثيرة .

و قام الشخصين بالتواصل مع رونار عبر تقنية الفيديو، مستعملان في ذلك حساب يحمل اسم فتاة لبناني، حيث قاما باغرائه باستعمال شريط “مفبرك” قبل أن يشرعا في تسجيله في أوضاع ومشاهد مخلة.

وبعدما أطاح الاثنان، بالمدرب السابق لأسود الأطلس، طالبا منه أداء 10 ملايين سنتيم، مهددين بنشر شريط فيديوه وصوره في حالة رفض طلبهما، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة من أجل التحقيق في النازلة، ليتم ايقاف المعنيين بالأمر وتقديمها للعدالة

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تعليق واحد

  1. هههههههههههههههههههههههههن
    الطيور على اشكالها تقع

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