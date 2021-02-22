“الأساتذة ” ضحايا تجميد الترقيات” يقررون الدخول في إضراب وطني

هبة بريس

قررت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، التصعيد ضد وزارة أمزازي و الدخول في خطوات تصعيدية من أجل تحقيق مطالبهم.

وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها، اعتزامها خوض إضراب وطني وصفته بـ”الإنذاري” يوم 3 مارس 2021 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية تدبير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية وفق البلاغ ذاته، احتجاجا على ما اعتبرته “إصرار وزارة التربية الوطنية على تجاهل مطالب الأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”.

واستنكرت التنسيقية، “سلبية الجهات المعنية في التعاطي بجدية ومسؤولية مع مطلبها، وذلك بإصدار بلاغ رسمي يوضح أسباب تأخرها في صرف المستحقات المالية، وتحيين الوضعيات الإدارية في الشهر الماضي”.

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