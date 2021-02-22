المغرب يتقدم على بلدان الاتحاد الاوروبي في عملية تلقيح مواطنيه ضد كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بفضل الرؤية ” الحكيمة” والاستراتيجية الدقيقة التي أطلقها الملك محمد السادس لمواجهة وباء ” كورونا ” ووفق آخر الاحصائيات لمنظمة الصحة العالمية بخصوص التلقيح ضد كورونا، تموقعت المملكة المغربية في الرتبة 6 عالميا، متقدما بذلك على بلدان الاتحاد الاوروبي، بعد تسجيله نسبة مئوية 6,05 بالنسبة للجرعات، بينما سجلت بلدان الاتحاد الاوروبي مجتمعة ما نسبته 5,55 في المائة.

وكانت صحيفة إكسبريس ” البريطانية” ان تناولت ضمنها أعدادها، أن الاتحاد الاوروبي قد وجهت له انتقادات بسبب ضعف سير عمليات التلقيح داخل بلدانه رغم إنطلاقها منذ ثلاث أسابيع .

وكان السياسي الفرنسي ” شارل هنري غولواز” وفق الصحيفة نفسها، ان نشر تغريدة له على حسابه في ” التويتر” بقوله : ” المغرب الذي بدأ إستراتجيته في تطعيم مواطنيه منذ ثلاث أسابيع، يتقدم بالفعل على الاتحاد الاوروبي” .

ويحتل المغرب بعد نجاحه في تلقيح أزيد من مليوني ونصف المليون مواطن ضد ” كورونا” المرتبة الاولى إفريقيا، والثاني عربيا، والسادس عالميا، في ترتيب دول العالم حسب نسبة الجرعات التي يتم إعطاءها لكل 100 الف نسمة من إجمالي السكان .

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