حزب ” البام” يعتزم ترشيح اليهودي المغربي ” سكيرا” في الانتخابات المقبلة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن حزب الاصالة والمعاصرة يعتزم ترشيح اليهودي المغربي” سيمون حاييم سكيرا” مرشحا لها في الانتخابات القادمة بمدينة الدار البيضاء.
ويعد ” سكيرا” الكاتب العام للفيديرالية الوطنية الفرنسية ليهود المغرب، من أهم الاسماء المدافعة عن قضايا الوطن بالخارج في عدد من المحطات، كما أن الرجل لديه مؤهلات ليكون رئيسا لجهة الدار البيضاء- سطات، وهو من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952 ، هاجر رفقة عائلته الى إسرائيل وهو في سن 15 سنة.
ومن شأن ترشيح اليهودي المغربي” سكيرا” مرشحا للانتخابات المقبلة بمدينة البيضاء، أن يفتح المجال للاحزاب الوطنية من أجل إستقطاب ” يهود مغاربة ” للترشح بإسمها في الاستحقاقات القادمة، باعتبارهم مواطنين مغاربة، يسمح لهم دستور المملكة بخوض الانتخابات .
ولا يعد هذا الترشيح الاول من نوعه في الانتخابات المغربية، بل سبقه ترشح يهود مغاربة بعدد من أقاليم المملكة ضمن لوائح الترشيح بالنسبة للاحزاب.
3 تعليقات
نعم سيخدم بلده المغرب احسن من البليكي
انا وصحابي غنصوتو علا هاد ليهودي حسن من كحل الراس حكارا
لن يطول الوقت حتى يحكمون قبضتهم على السياسة بالمغرب هاؤلاء لا يلعبون وليسوا نائمين