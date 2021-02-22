“البتكوين” تهبط إلى أقل من 55 ألف دولار

منذ 42 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

نزلت بتكوين ما يزيد عن ستة في المئة اليوم الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفاً و354 دولارا في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

ونزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم سبعة في المئة إلى 1798 دولارا. وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 1011 بتوقيت غرينتش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انخفاض أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري دجنبر ويناير

انخفاض أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري دجنبر ويناير

منذ 3 ساعات
Photo of مع انطلاقة موسم جني الشمندر السكري.. “كوسومار” تجند إمكانياتها و البيئة تتصدر اهتماماتها

مع انطلاقة موسم جني الشمندر السكري.. “كوسومار” تجند إمكانياتها…

منذ 4 ساعات
Photo of انخفاض حركة النقل الجوي بنحو 86 بالمئة بمطار المنارة بمراكش

انخفاض حركة النقل الجوي بنحو 86 بالمئة بمطار المنارة…

منذ 17 ساعة
Photo of صرف الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار الأمريكي

صرف الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار…

منذ يوم واحد
Photo of العلمي يبرز دور الجائحة في مجال تسريع التحول الرقمي بالمغرب

العلمي يبرز دور الجائحة في مجال تسريع التحول الرقمي…

منذ يومين
Photo of بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على تراجع

بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على تراجع

منذ 3 أيام
Photo of الأمم المتحدة تقدم المغرب كنموذج في مجال الطاقات المتجددة

الأمم المتحدة تقدم المغرب كنموذج في مجال الطاقات المتجددة

منذ 3 أيام
Photo of حركة النقل الجوي انخفضت ب 68,39% خلال يناير الماضي

حركة النقل الجوي انخفضت ب 68,39% خلال يناير الماضي

منذ 3 أيام
Photo of مفوض أوروبي : الاتحاد الأوروبي سيوظف جميع الوسائل للدفع بالشراكة مع المغرب

مفوض أوروبي : الاتحاد الأوروبي سيوظف جميع الوسائل للدفع…

منذ 4 أيام
Photo of محطة تحلية مياه البحر ستمكن من سقي 1500 هكتار بشتوكة

محطة تحلية مياه البحر ستمكن من سقي 1500 هكتار…

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق