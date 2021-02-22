إعتقال ” أجودان متقاعد ” كان ينقل المخدرات من القنيطرة الى الصويرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اسفرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية لأمن الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” من تفكيك شبكة لترويج المخدرات على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن التحريات حول شبكة المخدرات التي انطلقت منذ يناير الماضي، أسفرت عن إعتقال مهرب المخدرات من الشمال الى الصويرة وهو ” أجودان متقاعد” تم إعتقاله بعد أن حاول الفرار وعثر بداخل سيارته الجديدة إقتناها قبل أشهر، على 26 كلغ من مخدر ” الشيرا” كان متوجه بها الى بارون مخدرات بالصويرة مبحوث عنه وطنيا. جرى بدوره إعتقاله وبحوزته 6 كلغ من ” الحشيش” بداخل محل لبيع التبغ مملوك ل ” اجودان المتقاعد” .

وانتهت عملية التوقيف بتوقيف الثلاثة من ضمنهم ” وسيط” فيما يجري البحث على أفراد الشبكة الاخرين بتنسيق بين الشرطة القضائية و ” الديستي” .

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