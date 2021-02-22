إعتقال ” أجودان متقاعد ” كان ينقل المخدرات من القنيطرة الى الصويرة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
اسفرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية لأمن الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” من تفكيك شبكة لترويج المخدرات على الصعيد الوطني.
وقالت مصادر ” هبة بريس” أن التحريات حول شبكة المخدرات التي انطلقت منذ يناير الماضي، أسفرت عن إعتقال مهرب المخدرات من الشمال الى الصويرة وهو ” أجودان متقاعد” تم إعتقاله بعد أن حاول الفرار وعثر بداخل سيارته الجديدة إقتناها قبل أشهر، على 26 كلغ من مخدر ” الشيرا” كان متوجه بها الى بارون مخدرات بالصويرة مبحوث عنه وطنيا. جرى بدوره إعتقاله وبحوزته 6 كلغ من ” الحشيش” بداخل محل لبيع التبغ مملوك ل ” اجودان المتقاعد” .
وانتهت عملية التوقيف بتوقيف الثلاثة من ضمنهم ” وسيط” فيما يجري البحث على أفراد الشبكة الاخرين بتنسيق بين الشرطة القضائية و ” الديستي” .
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2 تعليقات
واش اجودان ديال لمخازنية.ولا العسكر.ولا الجدارمية.
si l’état veut vraiment arrêter définitivement la drogue issue de Kif, il est facile, c’est d’aller à la source au nord du Maroc, et contrôler toutes les routes qui mènent au sud à l’est et à l’ouest, il faut aller près de la source, et tout va se régler.