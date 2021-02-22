الصورة تعبيرية

إعتقال ” أجودان متقاعد ” كان ينقل المخدرات من القنيطرة الى الصويرة

منذ 10 ساعات
2

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اسفرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية لأمن الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” من تفكيك شبكة لترويج المخدرات على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن التحريات حول شبكة المخدرات التي انطلقت منذ يناير الماضي، أسفرت عن إعتقال مهرب المخدرات من الشمال الى الصويرة وهو ” أجودان متقاعد” تم إعتقاله بعد أن حاول الفرار وعثر بداخل سيارته الجديدة إقتناها قبل أشهر، على 26 كلغ من مخدر ” الشيرا” كان متوجه بها الى بارون مخدرات بالصويرة مبحوث عنه وطنيا. جرى بدوره إعتقاله وبحوزته 6 كلغ من ” الحشيش” بداخل محل لبيع التبغ مملوك ل ” اجودان المتقاعد” .

وانتهت عملية التوقيف بتوقيف الثلاثة من ضمنهم ” وسيط” فيما يجري البحث على أفراد الشبكة الاخرين بتنسيق بين الشرطة القضائية و ” الديستي” .

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واد زم . اعتقال شابين استدرجا هيرفي رونار والتقطا صورا عارية له

واد زم . اعتقال شابين استدرجا هيرفي رونار والتقطا…

منذ 5 ساعات
Photo of البيضاء.. الأمن يوقف قاصرين كسرا زجاج حافلة للنقل الحضري

البيضاء.. الأمن يوقف قاصرين كسرا زجاج حافلة للنقل الحضري

منذ 12 ساعة
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. إجهاض عملية لتهريب حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا

بتنسيق مع “الديستي”.. إجهاض عملية لتهريب حوالي 10 أطنان…

منذ 13 ساعة
Photo of مولاي يعقوب.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة الذبيحة السرية

مولاي يعقوب.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة الذبيحة السرية

منذ 13 ساعة
Photo of مكناس.. توقيف شخصين وحجز 2164 قرص طبي مخدر

مكناس.. توقيف شخصين وحجز 2164 قرص طبي مخدر

منذ 13 ساعة
Photo of نقابة “البيجيدي” تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي

نقابة “البيجيدي” تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي

منذ يوم واحد
Photo of مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية في المكسيك

منذ يوم واحد
Photo of بعد “فاجعة” المصنع.. حريق يأتي على مستودع للنسيج بطنجة

بعد “فاجعة” المصنع.. حريق يأتي على مستودع للنسيج بطنجة

منذ يوم واحد
Photo of العيون: حادث مميت بعد إصطدام شاحنة بسيارة نقل البضائع

العيون: حادث مميت بعد إصطدام شاحنة بسيارة نقل البضائع

منذ يوم واحد
Photo of مصرع أفراد الخلية الإعلامية للنادي المكناسي في حادثة سير

مصرع أفراد الخلية الإعلامية للنادي المكناسي في حادثة سير

منذ يوم واحد

‫2 تعليقات

  1. واش اجودان ديال لمخازنية.ولا العسكر.ولا الجدارمية.

  2. si l’état veut vraiment arrêter définitivement la drogue issue de Kif, il est facile, c’est d’aller à la source au nord du Maroc, et contrôler toutes les routes qui mènent au sud à l’est et à l’ouest, il faut aller près de la source, et tout va se régler.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق