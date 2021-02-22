مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية بهجوم مسلح

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – وكالات

قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بشرق البلاد، اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل السفير وأحد أفراد الشرطة العسكرية الذي كان يرافقه.

فيما كشف موقع Actualite الإخباري المحلي أن الهجوم استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحادث وقع قرب مدينة غوما بمقاطعة نورد كيفو. وذكر المصدر نفسه أن القافلة وقعت في كمين منصوب من قبل مجهولين كانوا يخططون لخطف رهائن.

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