مراكش : إيداع شابين سجن الوداية بتهمة السرقة والاحتجاز

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اودع الوكيل العام لدى إستئنافية مراكش، سجن الوداية ،شابين يبلغان من العمر على التوالي 25 و 28 سنة، متهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وتعدد السرقات واقتناء أشياء متحصل عنها من جناية .

وقد جرى إعتقال الشابين يوم السبت الماضي، بعدما تم توقيف أحدهما شارك في سباق ” عشوائي” على الطريق السيار، وبعد تنقيطه تأكد لمصالح الأمن، أنه مبحوث عنه وطنيا وفق مذكرات بحث بخصوص ارتكابه سرقة مقرونة بإحتجاز أجنبي بمنطقة تحناوت.

فيما تم توقيف الثاني، المتهم بتورطه في حيازة وبيع عائدات السرقة، بعد مداهمة منزله وحجز 45 هاتف محمول متحصل عليها من السرقة.

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