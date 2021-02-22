بعد ارتفاع أسعارها.. نشطاء يهددون بإطلاق حملة مقاطعة ل”زيت المائدة”
هبة بريس – الرباط
تفاجأ المغاربة خلال اليومين الاخيرين، باتفاع مفاجئ لأسعار بعد ماركات زيت المائدة.
وبلغت الزيادة المفاجئة حوالي 10 دراهم، في قنينة الزيت الواحدة، بمحلان البقالة والمتاجر الكبرى.
وفي هذا الصدد، عبر نشطاء عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة في أحد المواد الغذائية الأساسية، تزامنا والأزمة التي يعانيها فئة عريضة من المواطنين بسبب جائحة كورونا.
وهدد النشطاء، شركات الزيوت المعنية بحملة مقاطعة كبرى، كاحتجاج عن هذه الزيادة، ولاجبارها على التراجع عنها.
ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1
8
5 تعليقات
ماما هو رايكم في ان نقاطع زيوت الماءدة لمدة اسبوع كمرحلة اولى ؟
لمادا التهديد ؟ المقاطعة .
ندعم المقاطعة لهذه المادة الغذائية
اما التراجع عن الزيادة او المقاطعة
الزيادة في المواد الأساسية الغذائية مدروسة فلا خوف على الطبقة الهشة من إرتفاع ثمن زيت المائدة لأنه يسبب الكوليسترول وسوف تقللون من تناوله ولأنكم لا تتمتعون بتغطية صحية فالحيطة والحذر واجب ، تماما كازيادة في ثمن المحروقات ، والسجائر، والكحول، والضرائب ، إلى آخره،،، وكلها مواد مضرة بالصحة.