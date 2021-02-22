بعد ارتفاع أسعارها.. نشطاء يهددون بإطلاق حملة مقاطعة ل”زيت المائدة”

هبة بريس – الرباط

تفاجأ المغاربة خلال اليومين الاخيرين، باتفاع مفاجئ لأسعار بعد ماركات زيت المائدة.

وبلغت الزيادة المفاجئة حوالي 10 دراهم، في قنينة الزيت الواحدة، بمحلان البقالة والمتاجر الكبرى.

وفي هذا الصدد، عبر نشطاء عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة في أحد المواد الغذائية الأساسية، تزامنا والأزمة التي يعانيها فئة عريضة من المواطنين بسبب جائحة كورونا.

وهدد النشطاء، شركات الزيوت المعنية بحملة مقاطعة كبرى، كاحتجاج عن هذه الزيادة، ولاجبارها على التراجع عنها.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 1 5