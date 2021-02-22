البيضاء.. الأمن يوقف قاصرين كسرا زجاج حافلة للنقل الحضري

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 21 فبراير الجاري، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما، يوم أمس الأحد، على تكسير الزجاج الواقي لحافلة جديدة للنقل الحضري بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصرين المشتبه فيهما تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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