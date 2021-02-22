انخفاض أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهري دجنبر ويناير

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أثمان “الخضر”، انخفضت ب 1,0% و”الفواكه” و”اللحوم” ب 0,6%، وذلك مابين ما بين شهري دجنبر 2020 ويناير2021، مسجلة ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,2% خلال شهر و ب 0,4% خلال سنة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير2021، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” ب 2,3% و”المحروقات” ب 2,5 % .

و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2020 ويناير2021 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,1%و”الزيوت والذهنيات” ب 1,5%و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,7%وفي آسفي ب 0,6% وفي تطوان و الرشيدية ب 0,4% وفي مكناس ب 0,3% وفي الدار البيضاء و طنجة ب 0,2%. بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة ب 0,6%وفي العيون ب 0,5% وفي كلميم و بني ملال ب 0,4%.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقج سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021، وقد نتج هذا الاستقرار عن انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة ل “الترفيه والثقافة” ب 0,4% وارتفاع قدره1,7% بالنسبة ل “التعليم”.

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