مكناس.. توقيف شخصين وحجز 2164 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح أمس الأحد 21 فبراير الحاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و44 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مكناس، وذلك قبل تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحدهما بمنطقة “مجاط” ضواحي نفس المدينة عن حجز 2164 قرص طبي مخدر، من بينها 2070 قرص من نوع “ريفوتريل” فيما البقية عبارة عن أقراص إكستازي، فضلا عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج وهواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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