طقس الاثنين .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة في غالب الأحيان بالسهول شمال الرباط، وبالسايس، والريف، والأطلس المتوسط مع أمطار او زخات مطرية ضعيفة. فيما ستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس المتوسط والريف.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، بينما سيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بكل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وستهب جنوبية الي غربية بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و02 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وبالجنوب -الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الداخلية، ما بين 09 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الداخلية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستكون الحرارة العليا في انخفاض، حيث ستتأرجح ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، ومنطقة طنجة والسهول الداخلية، وما بين 15 و20 بالسواحل والسهول الاطلسية الشمالية والوسطي، والجنوب-الشرقي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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