نقابة “البيجيدي” تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي

منذ 21 دقيقة
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*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- الراط

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، الحكومية والمؤسسات العمومية بفتح حوارات قطاعية مع ممثلي الموظفين والمستخدمين، بحس ما جاء في بلاغ النقابة.

وأوضح البلاغ ،ٱنه حسب بلاغ للنقابة، فإن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية يجب تفضي إلى نتائج ملموسة لوضع حد للاحتقان في عدد من القطاعات والمؤسسات.

ولفتت النقابة في بلاغها، إلى ضرورة الالتزام بما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، إضافة إلى التعجيل بالتشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين المقرر اجراؤها السنة الجارية 2021.

كما اكدت النقابة، استعدادها للانخراط الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية يتميز بقواعد الحكامة ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية.

واوضحت نقابة البيجيدي، بأن نظام الحماية الاجتماعية يجب أن يستهدف الفئات المعنية، وهو ما سيشكل تأهيلا مجتمعيا بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وعموم المواطنين.

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