مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية في المكسيك

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.

وأكدت مصادر في الشرطة المكسيكية أن طائرة من نوع “Learjet” تحطمت قرب مدينة هالابا في ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار إل-لينسيرو ، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.

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