انخفاض حركة النقل الجوي بنحو 86 بالمئة بمطار المنارة بمراكش

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هبة بريس- و م ع

وفقا للمكتب الوطني للمطارات، سجلت حركة نقل المسافرين عبر مطار مراكش المنارة الدولي، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 86,61 بالمئة، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

واستقبل المطار الدولي للمدينة الحمراء، حتى متم شهر يناير الماضي، ما مجموعه 68 ألفا و346 مسافرا، مقابل 510 آلاف و414 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات، احتل مطار مراكش المنارة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بحصة نسبتها 21,83 في المئة بعد مطار محمد الخامس الدولي (43,94 في المئة)، وقبل مطار أكادير المسيرة الدولي (7,82 في المئة).

وبخصوص الطرق الجوية الدولية، تصدر خط مراكش/ باريس-أورلي المرتبة الثانية بحصة نسبتها 4,12 في المئة (21 ألف و170 مسافرا)، بعد خط الدار البيضاء/باريس-أورلي (5,96 في المئة و30 ألف و624 مسافرا)، وقبل خط الدار البيضاء-باريس شارل ديغول (3 في المئة و15 ألف و449 مسافرا

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