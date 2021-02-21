بسبب كورونا.. عمدة نيس الفرنسية للسياح: لا تزورونا!

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

طلب كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس الفرنسية من السياح عدم القدوم إلى المدينة، إثر الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “فرانس تي في إنفو” عن إستروزي قوله اليوم الأحد: “سنكون سعداء باستقبال الكثير من السياح هذا الصيف بمجرد أن نفوز في هذه المعركة، ولكن من الأفضل أن نحظى بفترة كافية لمكافحة تفشي المرض، لا تأتوا إلى هنا، هذا ليس وقت السياحة”.

ودعا الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة في المدينة المتوسطية، مثل الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، لردع السياح من القدوم إلى المدينة.

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