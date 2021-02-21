بسبب إبنته …سعيد باي يلجأ للقضاء

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشف الفنان المغربي سعيد باي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن لجوءه للقضاء عقب تطاول أحد متابعيه على ابنته و سبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر الفنان المغربي تدوينة عبر خاصية “ستوري” بموقع “إنستغرام”، جاءت كالتالي : “السب والشتم عبر وسائل التواصل الإجتماعية، جريمة يعاقب عليها القانون، رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”.

و واصل : “تعرضت لكثير من السب وكنت دائما أسامح وأعتبر مرتكبيه جهلة فأتجاهلهم لكن أن يتطاول هذا الشخص ويسب إبنتي، فلن أسامح بل سوف ألجأ للقانون، ولي دار الذنب يستاهل العقوبة”.

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